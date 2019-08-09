В Киеве задержали двух прокуроров за вымогательство $5 тысяч с директора сети автозаправок

В Киеве полицейские и следователи ГБР задержали двух прокуроров, которые требовали пять тысяч долларов США неправомерной выгоды с директора сети автозаправочных станций.

Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

Схему вымогательства денег с директора сети АЗС организовали двое прокуроров Киевской местной прокуратуры № 2. За указанную сумму взятки фигуранты обещали не привлекать директора фирмы к уголовной ответственности и не вмешиваться в хозяйственную деятельность АЗС.

К преступной схеме получения неправомерной выгоды прокуроры привлекли еще одного человека в качестве посредника. Прокуроров и посредника задержали 8 августа после передачи требуемой суммы денег.

Следственные мероприятия проводили оперативники Управления защиты экономики в Киеве, совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований, при содействии прокуратуры Киева и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как НАБУ на взятке задержало прокурора ГПУ, который обещал своим «клиентам» за 20 тысяч долларов избежать тюрьмы по сделке с ним.