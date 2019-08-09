На Ровенщине пьяный подросток за рулём отцовской машины сбил велосипедиста – мужчина умер в больнице

В Ровенской области пьяный подросток на отцовском автомобиле сбил мужчину.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

В среду, 7 августа, около 21:30 15-летний житель города Сарны взял отцовский автомобиль «Skoda» и допустил наезд на 34-летнего велосипедиста.

В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колена. Мужчину доставили в местную больницу. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, около 7:00 в четверг, 8 августа, мужчина умер.

Согласно освидетельствованию, несовершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер показал 0,8 промилле.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия с участием несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Варваровке нетрезвый водитель «Skoda» протаранил забор частного домовладения около отделения полиции.