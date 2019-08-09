В Украине уже трое фигурантов дела о продаже кокаина на ₴1,5 миллиарда оказались на свободе

Уже трое фигурантов дела о поставке крупной партии высококачественного кокаина в страны Западной Европы, в том числе и организатор схемы, по решению судов получили возможность выйти из-под стражи, а еще одному подозреваемому уменьшили сумму залога.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Как известно, 2 июля украинская полиция заявила о задержании крупной партии кокаина, который из Латинской Америки через Украину поставляли в страны Западной Европы. Всего было изъято около 400 килограмм кокаина, чистота которого составляла более 90%. Стоимость изъятого оценивалась около 60 миллионов долларов. По подозрению в наркоторговле задержаны девять человек, среди которых есть граждане Нидерландов и Великобритании. В конце июля Печерский районный суд Киева облегчил меру пресечения гражданину Российской Федерации, который фигурирует по делу о международной наркоторговле.

«Атташе Варшавского офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Министерства юстиции США Джейсон Шумахер выразил обеспокоенность такой ситуацией, поскольку проведенное расследование очень комплексным и важным», – подчеркнули в ведомстве.

«В рамках этого расследования мы видим несколько элементов, которые проживают не только в Украине, но и за ее пределами. Могу Вас заверить, что DEA очень внимательно следит за ходом расследования этого дела», – отметил Джейсон Шумахер.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что относительно девятерых задержанных подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Размер определенных судом залогов колебался от 3 до 100 миллионов гривен.

«Двое подозреваемых, среди которых - и организатор, внесли залог в размере 10 млн гривен. В дальнейшем в отношении них следственным судьей по ходатайству стороны защиты изменена мера пресечения на домашний арест в ночное время суток. При этом в обоих злоумышленников мера пресечения осуществляется без применения электронных средств контроля. Кроме того, подозреваемым изменен размер залога - до 500 тысяч гривен. Относительно третьего фигуранта дела следственный судья по ходатайству стороны защиты изменил размер залога - с трех миллионов гривен в 570 тысяч гривен. Применение электронного средства контроля в отношении злоумышленника тоже не предусмотрено. Этот подозреваемый также уплатил залог. Таким образом, из-под стражи вышло три фигуранта, которые подозреваются в совершении особо тяжкого преступления. Вместе с тем, четвертому фигуранту следственный судья по ходатайству стороны защиты изменил размер залога с 26 до 3-х миллионов», – говорится в сообщении.

Вячеслав Аброськин сообщил, что среди задержанных злоумышленников есть гражданин Украины, который находился на свободе, хотя и фигурирует в уголовном производстве по факту умышленного убийства. Кроме того, были задержаны граждане Российской Федерации, Великобритании и подвергнут Королевства Нидерланды. В частности, гражданин РФ находится в международном розыске за совершение наркопреступлений.

Гражданин Великобритании, по информации правоохранительных органов этой страны, 14 раз привлекался к ответственности за совершение 28 уголовных преступлений, среди которых - преступления против собственности, общественного порядка, а также наркопреступления. Задержанный гражданин Нидерландов привлекался на родине к ответственности за контрабанду 800 килограммов кокаина. Поэтому Вячеслав Аброськин предупредил американских партнеров о возможных рисках, связанных с выездом этих лиц за пределы страны.

«Это опасные люди. Мы будем дальше работать, чтобы они все понесли уголовную ответственность», - подчеркнул первый заместитель главы Нацполиции, выразив благодарность американским партнерам за поддержку.

Джейсон Шумахер подчеркнул, что DEA понимает степень преступности действий наркоторговцев.

«Представители DEA приложили очень много усилий к этому делу. Мы надеемся, что все причастные к этому преступлению найдут свое окончательное место за решеткой», - отметил Джейсон Шумахер.

Напомним, как в Одесском порту обнаружили растворенный в краске кокаин на 20 миллионов долларов США. СБУ предполагает, что в поставке этого наркотика замешаны таможенники.