В Полтавской области нашли маковое поле площадью 240 гектаров – его потенциальную стоимость оценили в 7 миллиардов

В Полтавской области одна из аграрных фирм без разрешения посадила снотворный мак на площади в 240 гектаров.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции.

Обнаружение такой площади незаконных посевов снотворного мака является беспрецедентным за все годы деятельности украинской полиции. Стоимость готового для употребления наркотика, которую можно изготовить из такого количества мака, составляет 7 миллиардов гривен. В соответствии с постановлением районного суда Полтавы от 19 июля полицейские приступили к уничтожению растений снотворного мака.

«Для экспертизы взяты образцы более тысячи растений, которые выращивались на землях, арендованных местным агропредприятием. Согласно экспертным заключениям, указанные растения по документам общества числились как масличный мак, а на самом деле оказались снотворным маком. В его содержание входят наркотически активные алкалоиды опия: морфин и кодеин. По свидетельству специалистов, на земельном участке такой площади выращивалось почти 350 миллионов наркосодержащих растений мака. Из этого количества растений наркодельцы могут заготовить не менее 70 тонн маковой соломки. Ее стоимость на «черном» рынке достигает почти 7 миллиардов гривен», - сообщили в полиции.

Никаких разрешительных и лицензионных документов на деятельность, связанную с культивированием наркосодержащих растений, руководство аграрного общества не имело. Фирма игнорировала все требования антинаркотического законодательства. Руководству агрокомпании грозит до семи лет лишения свободы.

После наложения на землю ареста, полицейские еще в течение полутора месяцев проводили мероприятия по недопущению утечки наркосодержащих растений в нелегальный оборот. В течение этого времени полиция работала над тем, чтобы суд предоставил соответствующее постановление для уничтожения наркосырья.

- Полтора месяца мы боролись в Октябрьском суде Полтавы за получение решения на уничтожение незаконного посева. За это время нам дважды отказывали и более семи раз откладывали дату проведения заседания. Неоднократно предлагали следствию передать «под хранение» поле сторонним организациям. И только вчера наконец Апелляционный суд Полтавской области предоставил постановление полиции о немедленном уничтожении этого посева, - отметил Сергей Князев.

Напомним, что ранее на Николаевщине нашли плантацию конопли, спрятанную в лесополосе.