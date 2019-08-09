Киевлянин ограбил посетителя ресторана, чтобы расплатиться в этом же заведении

В Киеве мужчина ограбил посетителя ресторана, чтобы расплатиться за свой ужин в этом же заведении.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.
В полицию поступило сообщение о том, что у входа в ресторан на улице Ревуцкого в Дарницком районе с шеи мужчины сорвали золотую цепочку. Злоумышленник сдал её в ломбард и вернулся в ресторан, чтобы рассчитаться. Полиция задержала его недалеко от заведения.
Правонарушителем оказался 37-летний киевлянин, который уже имел проблемы с законом.
По данному факту следственный отдел Дарницкого управления полиции начал уголовное производство по части 1 статьи 186 («Грабёж») Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Николаеве херсонец обокрал магазин женской одежды – якобы он хотел «сделать подарок девушке».