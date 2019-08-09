В Запорожье пьяные подростки избили бездомных и сняли это на видео

В Запорожской области пьяные подростки напали на мужчин без определённого места жительства и избили их.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В четверг, 8 августа, в сети опубликовали видео, на котором подростки смеются и бьют бездомных.

Правоохранители начали проверку и установили личности молодых людей, которые присутствуют на видео. Ими оказались пятеро жителей Запорожья - ребята 20-ти, 16-ти и 15-ти лет.

Выяснилось, что двое старших купили алкоголь и вместе с несовершеннолетними употребляли его. После этого они начали цепляться к мужчинам без определенного места жительства и нанесли им телесные повреждения.

Сейчас полицейские устанавливают личности потерпевших. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Кроме того, в отношении двух совершеннолетних составили административные протоколы по признакам статьи 180 («Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения») Кодекса Украины об административных правонарушениях. А также решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к ответственности по статье 184 («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный подросток потерял сознание – ему помог бездомный, пока прохожие просто проходили мимо.