В суде Ивано-Франковской области задержали женщину, которая во время заседания передала подстражным почти 30 таблеток с наркотиками

В четверг, 8 августа, в одном из судов Ивано-Франковской области задержали женщину, которая передавала подстражным наркотики.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции области.

Правоохранители Управления противодействия наркопреступности ГУНП в области совместно с работниками Ивано-Франковского учреждения исполнения наказаний задержали гражданку, которая пыталась передать наркотики подозреваемым в суде.

Речь идет о 27-летней жительнице Долины. Она в зале судебного заседания Рожнятовского районного суда хотела передать задержанным 29 таблеток, содержащих наркотическое средство «бупренорфин».

Изъятое вещество правоохранители направили на экспертизу. На основании доказательств следователи задержали правонарушительницу в порядке стастьи 208 УПК Украины. Вскоре ей объявят подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 15 («Покушение на преступление») и части 2 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного Кодекса Украины. Вскоре суд изберет женщине меру пресечения.

За содеянное ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Николаевский СИЗО арестантам пытались передать 500 гривен в банке с вареньем.