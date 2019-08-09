В Одессе арестовали псевдоминера ряда многолюдных объектов

В Одессе суд избрал в отношении подозреваемого в ложном минировании ряда местных объектов меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере почти 152 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В правоохранительные органы Одесской области поступали несколько ложных сообщений угрожающего характера о «минировании» ряда важных объектов инфраструктуры Одессы. В сообщениях указывались такие значимые и многолюдные одесские объекты, как рынок «Привоз» и Центральный универмаг. Иногда злоумышленник вообще не указывал названия и адреса объектов, которые должны «взорваться».

Детективы следственного управления полиции Одесской совместно с работниками Причерноморского управления киберполиции и одесскими оперативниками провели ряд оперативно-розыскных мероприятий. В результате полицейские разоблачили ранее судимого жителя области. Заведомо ложные сообщения угрожающего характера 39-летний мужчина рассылал со специально созданного для этой цели электронного адреса. Полицейские задержали его на одной из баз отдыха в Черноморске Одесской области.

Следователи квалифицировали действия задержанного по частям 1 и 2 статьи 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности») Уголовного кодекса Украины.

Между тем полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению, для привлечения их к ответственности.

Напомним, как за последние месяцы в разы выросло число анонимных сообщений о якобы «заминировании» различных общественных мест в Николаеве.

Утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызов оказался ложным. 28 мая в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул». До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч. А 30 мая неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС. В этот же день поступило сообщение в полицию о заминировании сразу двух гостиниц - «Ингул» и «Николаев». Также ранее аноним заявлял о «минировании» зоопарка, костела, аэропорта, отеля и завода.

Заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что участившиеся в последнее время ложные сообщения о заминированиях объектов, в том числе и в Николаеве, осуществляются с территории Российской Федерации.

В среду, 19 июня, от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании детских садов в Николаеве. В четверг, 20 июня, неизвестный снова сообщил о минировании нескольких объектов.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила с заявлением по поводу большого количества ложных сообщений о заминировании в Николаеве и поблагодарила медиков и воспитателей, которые помогли во время эвакуации пациентов и детей.

В Николаеве 22 июня в полицию снова поступило сообщение о якобы «заминировании» общественных местах. Если утром аноним сообщал о «бомбах» в супермаркетах и церквях, то теперь он переключился на развлекательный центр и ресторан.

24 июня от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании нескольких детских садов в Николаеве. Позже также появились сообщения о «минировании» здания мэрии, ОГА и управления СБУ.