На Киевщине задержали подозреваемых в расстреле мужчины – у одного из них было удостоверение сотрудника МВД

В Киевской области полиция задержала подозреваемых в совершении вооруженного нападения на мужчину, а у одного из задержанных нашли удостоверение сотрудника

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

9 августа в 18:15 в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении в грудь мужчины в Киево-Святошинском районе. В 18.50 по Киевской области ввели план «Перехват».

«Через час разыскиваемый автомобиль с подозреваемыми был остановлен сотрудниками полиции в Обуховском районе. Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД», – написал Небитов.

Пострадавший сейчас находится в больнице и за его жизнь борются врачи. У него семь огнестрельных ранений.

Задержанными занимаются следователи и оперативники. Ближайшие сутки они будут находиться в изоляторе временного содержания, а потом суд должен избрать им меру пресечения.

На опубликованных Небитовым фото видно удостоверение МВД, которое было действительным до 2014 года, еще одно – удостоверение участника боевых действий.

Напомним, как в Полтаве мужчина обстрелял из пистолета охранника кафе после замечания не справлять нужду возле заведения. Пострадавший из-за тяжелых ранений оказался в реанимации.