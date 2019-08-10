На Николаевщине у местной жительницы полиция изъяла шприц с опием и агитгазету с коноплей

В Братском районе полиция при обыске дома 45-летней местной жительницы нашла шприц с опием и сверток конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Во время процессуальных действий в подсобном помещении и летней кухне правоохранители обнаружили медицинские шприцы с веществом темно-коричневого цвета объемом около десяти мл, что, по словам владелицы является ацетилированный опий, а также бумажный сверток с высушенными растениями марихуаны весом около 30 граммов», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное следствие по уголовному производству, начатым по признакам части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Санкция указанной статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу. По результатам следственных действий будет решаться вопрос о сообщении женщине о подозрении в преступлении, а также предоставление ее действиям дополнительной квалификации.

Напомним, что в Украине уже трое фигурантов дела о продаже кокаина на 1,5 миллиарда гривен оказались на свободе.