Суд арестовал фигуранта дела по «Роттердам+» с залогом в ₴2 миллиона – САП просила ₴50 миллионов

Соломенский районный суд Киева арестовал одного из фигурантов по делу о возможном злоупотреблении служебным положением при внедрении формулы «Роттердам+». Экс-член Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Владимир Евдокимов может покинуть СИЗО после внесения залога в два миллиона гривен.

Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».

«Судья Соломенского суда Мария Зелинская избрала меру пресечения экс-члену НКРЭКУ Владимиру Евдокимову, одному из 6 подозреваемых в деле «Роттердам +». То есть содержание под стражей или мизерный залог в 2 млн грн», – говорится в сообщении общественной организации.

При этом прокуратура ходатайствовала о содержании Евдокимова под стражей с альтернативой залога в 50 миллионов гривен.

Напомним, что 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП при оперативной поддержке СБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18 миллиардов 870 миллионов гривен убытков.