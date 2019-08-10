В Житомире мужчина бейсбольной битой избил полицейского, которому его жена жаловалась на семейное насилие

В Житомире в одном из торговых центров нетрезвый мужчина избил участкового офицера полиции, когда тот общался с его женой по поводу ее заявления о домашнем насилии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Несколько дней назад в полицию обратилась жительница Житомира с заявлением о физическом давлении на нее. Женщина рассказала, что ее муж – домашний тиран, который после употребления алкоголя постоянно устраивает дебош и скандалы с применением силы. Для принятия адекватных мер воздействия на дебошира и оформления административных материалов участковый офицер полиции договорился о встрече с заявительницей по месту ее работы.

В момент, когда участковый зашел в помещение мастерской по ремонту одежды, женщина как раз разговаривала со своим мужем. Увидев полицейского, тот сразу недовольно вышел. Однако через несколько минут, когда офицер уже начал опрашивать заявителя и вносить сведения в протокол, к нему сзади подбежал тот же человек и начал наносить удары по голове предметом похожим на биту.

После нанесения участковому травм нападающий убежал. На его розыск были ориентированы все наряды полиции, которые несли службу по охране общественного правопорядка в городе. Поэтому уже через час на одной из улиц Житомира патрульные остановили мужчину, который по внешним признакам находился в нетрезвом состоянии.

В момент, когда полицейские выясняли его личность, мимо проезжали сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела вместе с заявительницей, которая и опознала своего мужа. Впоследствии выяснилось, что он назвал патрульным вымышленные анкетные сведения, но его поведение показалась им подозрительным.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство по статье 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа ...») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Сейчас 44-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, как на Киевщине бывшие супруги забрызгали слезоточивым газом полицейских, приехавших на вызов о семейном конфликте, а после разгромили их автомобиль.