На Николаевщине рецидивист пришел к пенсионеру, где ударил ножом в шею его гостя, а потом ограбил домовладельца

В Вознесенском районе арестовали ранее судимого мужчину за нападение с ножом на мужчину и насильственное хищение имущества в доме пенсионера.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Вечером 9 августа во одном из поселков Вознесенского района 47-летний ранее неоднократно судимый за корыстные преступления местный житель пришел с ножом в частный дом 64-летнего пенсионера и едва не лишил жизни его 47-летнего товарища, который в этот момент находился в гостях. Он ударил пострадавшего ножом в шею из мести за то, что тот якобы безосновательно обвинил его в воровстве.

Раненому удалось вырваться от нападающего и убежать, чтобы позвать на помощь, а он тем временем переключился уже на хозяина дома. Угрожая пенсионеру ножом, злоумышленник завладел его деньгами и пневматическим пистолетом, после чего скрылся.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Получив информацию о личности преступника правоохранители немедленно начали поиски. Подозреваемого полицейские нашли на территории одного из частных домовладений поселка, куда он проник, чтобы спрятаться. В результате проведения длительных переговоров полицеские убедили вооруженного ножом и пистолетом преступника не сопротивляться и проследовать в полицейский участок.

Следователи Вознесенского отдала полиции задержали мужчину и, по согласованию с прокуратурой, сообщили о подозрении в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 15 части 1 статьи 115 УК Украины («Покушение на умышленное убийство»), а также части 3 статьи 187 УК («Разбой»). Согласно максимальной санкции инкриминируемых статей задержанному грозит до 15 лет заключения. Досудебное следствие продолжается.

Полицейские изъяли и вернули пострадавшему его имущество, а также изъяли и отправили на экспертизу орудие преступления - нож.

Сейчас суд уже удовлетворил ходатайство следователя и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.