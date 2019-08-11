Жителю Вознесенска, ротвейлер которого насмерть загрыз девушку, дали два года условно

Фото - иллюстрация Жителя Вознесенска Геннадия Гречко суд признал виновным за оставление в опасности девушки, которая погибла после укусов его собаки, и освободил от тюрьмы с испытательным сроком в два года.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, в феврале этого года Вознесенске нашли девушку, которая лежала на улице, когда ее кусал ротвейлер. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными укусами, алкогольной интоксикацией и переохлаждением. Девушка умерла на следующий день.

Сообщалось, что незадолго до случившегося девушка встретилась со своим знакомым (по другой версии – бойфрендом), у которого был ротвейлер. Позже полицейские разыскали и задержали владельца собаки.

Согласно признанного судом доказанным обстоятельствам, вечером 18 февраля обвиняемый встретил на улице свою знакомую и они общались на лавочке возле детской площадки. Далее мужчина предложил девушке, чтобы провести ее домой, но она отказалась. После этого обвиняемый ушел домой.

Через какое-то время обвиняемый снова вышел на улицу со своим ротвейлером «Жорой». Собака якобы освободилась от ошейника с поводком и побежала по улице. Потом владелец животного застал его уже во время того, как пес кусал девушку за ноги и голову на том же месте, где они недавно общались. Обвиняемый пытался оттащить ротвейлера, но у него это не получилось и он ушел домой.

Девушка, согласно экспертизе, погибла из-за кровопотери после численных укусов на голове, шее, конечностях.

Обвиняемый в суде признал свою вину в том, что оставил пострадавшую в опасности около 21:00 и не предпринял всех возможных мер для ее спасения.

Стоит отметить, что обвиняемый страдает легкой умственной отсталостью, которая затруднена злоупотреблением алкоголем. Но в период происшествия он мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими, как и в настоящее время, а в применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 135 Уголовного кодекса Украины («Оставление в опасности») и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом суд принял решение о возможном его исправлении без изоляции от общества и освободил от отбывания основного наказания с испытательным сроком в два года.

Напомним, в Киеве патрульные застрелили бойцовского пса и задержали его хозяина после того, как последний спустил собаку на полицию.