У жителя Николаевщины, который ранее уже привлекался за наркотики, нашли 70 кустов конопли

В Доманевском районе полиция изъяла у местного жителя около 70 кустов конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полиции отметили, что 39-летний фигурант уголовного производства является наркозависимым. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, однако добровольно обратился в лечебное учреждение и начал лечение, в связи с чем, согласно действующему уголовному законодательству на основании части 4 статьи 309 Уголовного кодекса его освободили от ответственности за действия, предусмотренные частью первой вышеупомянутой статьи.

В дальнейшем мужчина все равно вернулся к противозаконной деятельности и стал выращивать на приусадебных участках принадлежащих ему двух домовладений наркосодержащие растения.

В результате следственных действий полицейские обнаружили около 70 кустов растений конопли с признаками ухода и культивирования, около 20 граммов готовой к употреблению наркотического вещества каннабис и самодельное устройство для его употребления. Все изъятое направлено на экспертизу.

По согласованию с прокуратурой следователи Домановского отделения полиции сообщили «наркоаграрию» о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 310 УК Украины («Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, как полиция изъяла у николаевца 134 куста конопли.