Задержанный за взятку замначальника Ингульского отдела полиции говорил, что собирал деньги на ремонт служебной «Toyota Prius»

Заместитель начальника Ингульского отдела полиции требовал взятку от владельца кафе в Николаеве за непривлечение к админответственности за продажу алкоголя без лицензии, а деньги якобы планировал потратить на ремонт служебной «Toyota Prius». Суд арестовал его с залогом в 200 тысяч гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определения Заводского районного суда Николаева.

Как известно, заместителя Ингульского отдела полиции по общественной безопасности, подполковника Илью Сапожкова следователи Госбюро расследований и сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали по подозрению в вымогательстве взятки с предпринимателя 7 августа.

По данным следствия, замначальника отдела полиции 20 мая в своем кабинете сообщил предпринимателю, что знает о том, что в его кафе по улице Космонавтов продают спиртные напитки без лицензии, но отметил, что избежать административной ответственности за нарушение можно заплатив взятку. Сумму неправомерной выгоды он не назвал. Собеседник полицейского в свою очередь обратился с заявлением о вымогательстве денег.

Позже заместитель начальника отдела полиции попросил своего знакомого в Мариуполе сделать на свое имя банковскую карту и передать ему для личного пользования. О целях использования карты он якобы знакомому не сообщал.

31 июля полицейский позвонил арендатору кафе и назначил встречу возле железнодорожного автовокзала. Там он сказал своему собеседнику, что тот должен скинуть 12 тысяч гривен на банковскую карту человека, который за эти деньги должен заменить аккумулятор гибридной системы служебного автомобиля «Toyota Prius».

2 и 7 августа на указанную полицейским карту, которую оформили в Мариуполе, скинули по шесть тысяч гривен. После зачисления денег замначальника Ингульского ОП задержали, а в личных вещах нашли и вышеуказанную банковскую карту.

Судья Жанна Павлова удовлетворила ходатайство следователя ГБР об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста на 60 суток. Также суд назначил ему залог в 200 тысяч гривен, после внесения которого замначальника отдела полиции может покинуть следственный изолятор.

Напомним, как 3 мая 2017 года на взятке задержали заместителя начальника Корабельного отдела полиции майора Евгения Лисничука и участкового этого же отдела полиции капитана Виталия Тимофеева. Отмечалось, что капитан Тимофеев брал взятку для майора Лисничука. Речь шла о 1,5 тысячах гривен, которые Лисничук получил от местного предпринимателя, торгующего водочными изделиями. Эта сумма была ежемесячной «платой» за не привлечение к ответственности.

Еще во время избрания меры пересечения Тимофеев признал свою вину. А майор Лисничук тогда уверял, что не требовал деньги и предполагал, что участковый Тимофеев прикрывался его именем. Майор подтверждает, что к нему в 2016 году приходила жаловаться предприниматель, но она его предложение написать заявление проигнорировала.

В июле 2019 года суд оправдал замначальника сектора превенции Корабельного отдела полиции Евгения Лисничука по обвинению в вымогательстве взятки, а вот его подчиненного участкового Виталия Тимофеева за это преступление наказали штрафом в 17 тысяч гривен.