В Николаеве по сделке наказали годом условно мать, которая отказалась от госпитализации своего больного ребенка, а он умер

В Николаеве по сделке с прокуратурой освободили от тюремного наказания, назначив испытательный срок женщине, ребенок которой умер из-за ее отказа лечить его в больнице.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Ленинского районного суда Николаева.

В Николаевской областной детской инфекционной больнице педиатр диагностировал у малолетнего эпидемический паротит средней тяжести и сообщил матери, что ребенку нужно стационарное лечение в медицинском учреждении. У ребенка также при этом диагнозе была высокая температура.

Вечером 13 февраля ребенок дома упал со стола на пол, в результате чего получил травмы в виде гематомы правой верхней части головы, перелома свода и основания черепа. На следующий день женщина написала отказ от госпитализации больного ребенка.

16 февраля малолетнему мальчику стало еще хуже. Около 11 часов следующего дня мать привезла ребенка в больницу на такси уже в безсознательном состоянии. Через время мальчик скончался в больнице.

Врачи диагностировали у ребенка гнойное поражение ряда органов: мозг, легкие, нарушение работы печени, пищевой системы, лимфоузлов, расстройство системы кровообращения.

Действия женщины квалифицировали по статье 166 Уголовного кодекса Украины, как злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

В подготовительном заседании прокурор и обвиняемая заключили соглашение о признании виновности, в котором стороны также оговорили меру наказания.

Суд утвердил это соглашение, назначив женщине согласно сделке наказание в виде трех лет лишения свободы с одновременным освобождением от тюрьмы с испытательным сроком на один год.

Напомним, как в РФ родители «залечили» молитвами до смерти своего новорожденного ребенка.