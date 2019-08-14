В Киеве оперативники Нацполиции задержали вора в законе «Куцу» и попросили его покинуть Украину

Сотрудники криминальной полиции в очередной раз в Киеве задержали «вора в законе» по кличке «Куцу» (Георги Лобжанидзе, - ПН) и «вежливо обратились с просьбой в течение двух суток покинуть» Украину.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Сегодня сотрудники криминальной полиции в очередной раз в Киеве задержали «вора в законе» по кличке «Куцу», которого уже неоднократно отправляли из нашей страны, но он и пешком, и ползком но каким-то образом возвращается в Киев. Сегодня снова согласно действующему законодательству в отношении него составлен протокол и мы вежливо обратились с просьбой в течение двух суток покинуть нашу страну. Кстати, сегодня этот «господин» был каким-то расстроенным, пожалуй, «непозбувна бентега» охватила. В другой стране Евросоюза он бы уже бежал так быстро прочь, только пятки сверкали, а мы пока его просим ... наверное, он все же нас услышал», - написал Аброськин.

Напомним, что в 2016-ом году полиция отрапортовала, что в очередной раз задержала «вора в законе» Куцу, которого сразу же и отпустила. Настоящая фамилия Куцу - Георги Лобжанидзе, он из Грузии, сообщает издание «Обозреватель». Задержание проводили оперативники управления уголовного розыска Киева вечером во вторник. В столице Куцу попыталсяпровести сорвавшуюся в Днепропетровске сходку. Вместе с Куцу поймали криминальных авторитетов с прозвищами «Мозг», «Геша Сиверский» и других. Сообщается, что Куцу является одним из наиболее влиятельных воров в законе, постоянно проживающих в Украине.

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