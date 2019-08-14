В Николаеве аноним сообщил о минировании районных судов

В Николаеве в среду утром, 14 августа, неизвестный сообщил о минировании районных судов города.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Неизвестный сообщил, что взрывное устройство находится в Заводском, Ленинском и Корабельном районных судах.

В пресс-службе Ленинского райсуда суда отметили, что работников суда уже эвакуировали, а сотрудники полиции проверяют помещение.

Обновлено в 09:49. Позже в Ленинском районном суде сообщили, что никаких опасных предметов в здании не нашли и сообщение оказалось ложным. Суд продолжил работу.

Ленинский районный суд Ленинский районный суд

Напомним, как за последние месяцы в разы выросло число анонимных сообщений о якобы «заминировании» различных общественных мест в Николаеве.

Утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызов оказался ложным. 28 мая в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул». До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч. А 30 мая неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС. В этот же день поступило сообщение в полицию о заминировании сразу двух гостиниц - «Ингул» и «Николаев». Также ранее аноним заявлял о «минировании» зоопарка, костела, аэропорта, отеля и завода.

Заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что участившиеся в последнее время ложные сообщения о заминированиях объектов, в том числе и в Николаеве, осуществляются с территории Российской Федерации.

В среду, 19 июня, от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании детских садов в Николаеве. В четверг, 20 июня, неизвестный снова сообщил о минировании нескольких объектов.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила с заявлением по поводу большого количества ложных сообщений о заминировании в Николаеве и поблагодарила медиков и воспитателей, которые помогли во время эвакуации пациентов и детей.

В Николаеве 22 июня в полицию снова поступило сообщение о якобы «заминировании» общественных местах. Если утром аноним сообщал о «бомбах» в супермаркетах и церквях, то теперь он переключился на развлекательный центр и ресторан.

24 июня от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании нескольких детских садов в Николаеве. Позже также появились сообщения о «минировании» здания мэрии, ОГА и управления СБУ.