На Буковине контрабандисты на конях пытались переправить сигареты в Румынию

В Черновицкой области 13 августа пограничники обнаружили контрабандистов, которые на конях пытались переправить сигареты в Румынию.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Сотрудники оперативных подразделений и военнослужащие на участке отдела пограничной службы «Красноильск» задержали «конный караван».

«Загруженные ящиками сигарет лошади и их владельцы направлялись в сторону границы. С появлением пограничников правонарушители бросили товар и животных и начали убегать. Во время их преследования пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх, однако злоумышленники проигнорировали требования и убежали. Сейчас продолжаются поиски беглецов», - сообщили пограничники.

Трех лошадей и почти 11 тысяч пачек сигарет доставили в отдел пограничной службы для принятия правового решения. По предварительной оценке, товар стоит почти полмиллиона гривен.

Напомним, что ранее пограничники задержали контрабандиста, который пытался провезти из РФ анаболиков на миллион гривен.