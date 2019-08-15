На Буковине контрабандисты на конях пытались переправить сигареты в Румынию

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В Черновицкой области 13 августа пограничники обнаружили контрабандистов, которые на конях пытались переправить сигареты в Румынию.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Сотрудники оперативных подразделений и военнослужащие на участке отдела пограничной службы «Красноильск» задержали «конный караван».

«Загруженные ящиками сигарет лошади и их владельцы направлялись в сторону границы. С появлением пограничников правонарушители бросили товар и животных и начали убегать. Во время их преследования пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх, однако злоумышленники проигнорировали требования и убежали. Сейчас продолжаются поиски беглецов», - сообщили пограничники.

Трех лошадей и почти 11 тысяч пачек сигарет доставили в отдел пограничной службы для принятия правового решения. По предварительной оценке, товар стоит почти полмиллиона гривен.

Напомним, что ранее пограничники задержали контрабандиста, который пытался провезти из РФ анаболиков на миллион гривен.

Вадим Богданов

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