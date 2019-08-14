В Измаиле неизвестный отрезал ухо собаке, которая его облаяла – он сделал это в присутствии детей

В Измаиле неизвестный мужчина пытался снять скальп с бродячей собаки за то, что она его облаяла. Полоснув ее ножом от уха до середины черепа в присутствии детей, он бросил истекающее кровью животное и ушел домой.

Об этом сообщила местная жительница, передает «Bessarabiainform».

По ее словам, инцидент произошел во дворе жилого дома по адресу улица Энгельса, 5. На глазах у нескольких девочек, которые сидели на лавочке возле дома, проходящий мимо мужчина схватил бездомную собаку, которую на него лаяла, достал нож, который был у него при себе, отрезал бедолаге ухо и прошелся лезвием по линии скальпа. Затем, бросив окровавленную жертву, он исчез в неизвестном направлении.

Небезразличные люди отвезли израненную собаку в клинику, где ей зашили раны. А вот его личность пока не установлена. Известно только, что мужчина был лысоват и при нем была небольшая белая болонка.

«Я очень хочу, чтобы этот недочеловек ответил по закону. Понимаю, что сейчас это практически нереально и все же - может кто-то видел его и знает о ком идет речь. Ведь даже то, что человек гуляет с ножом белым днем, наталкивает на мысль об его неадекватности. И если он с такой легкостью режет живую плоть, не значит ли это, что завтра это будет человеческое тело? В любом случае о таких преступлениях нельзя молчать, о них надо кричать. Лысый человек с маленькой белой собачкой, ты садист и ты должен ответить по закону! Ты должен сидеть за жестокое отношение к животным!», - написала в своем посте измаильчанка.

Напомним, двух жителей села Прибужье Доманевского района по сделке приговорили к трем годам испытательного срока за издевательства над собакой, которую они решили съесть. А в Кривом Роге мужчина насадил на вилы собаку и бросил в огонь.