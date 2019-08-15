В Николаеве мужчина за продажу гранат и более тысячи патронов получил год условно

Фото со следственных мероприятий В Николаеве суд утвердил договор о признании виновности между прокурором и обвиняемым в продаже боеприпасов, согласно которому последний получил наказание в виде одного года условно.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Заводского районного суда Николаева.

Как известно, в Николаеве в средине марта сотрудники областного управления СБУ совместно со следователями Заводского отдела полиции задержали 27-летнего торговца оружием. Тогда в СБУ отметили, что мужчина за 10 тысяч гривен намеревался продать боеприпасы и взрывчатку «лицам из околокриминальной среды». Его задержали «на горячем» при попытке реализации гранат Ф-1 и ящика с патронами калибра 5,45 (1080 штук).

Согласно материалам, за местом проживания обвиняемого нашли еще две гранаты Ф-1, 32 патрона к пистолету Макарова и 98 автоматных патронов калибра 7,62 миллиметра.

Откуда боеприпасы появились у обвиняемого, в документе не указано.

В ходе досудебного расследования прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины. Также стороны согласовали меру наказания.

В итоге судья Зинаида Сухаревич утвердила это соглашение, назначив Виктору Цвигуну оговоренное наказание в виде трех лет лишения свободы с одновременным освобождением от тюрьмы с испытательным сроком в один год.

Напомним, как в июне СБУ задержала ранее судимых николаевца и одессита, которые снабжали оружием и боеприпасами представителей криминалитета.