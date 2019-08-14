В Николаеве пенсионер отдал 39 тысяч гривен мошеннику, чтобы «освободить из полиции» своего сына

В Николаеве 13 августа пенсионер из Корабельного района стал жертвой мошенников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчине позвонил незнакомец, который представился полицейским. Он сообщил, что сын пенсионера якобы задержан и находится в отделении за совершение преступления. Чтобы его спасти, нужно заплатить определенную сумму денег. Мужчина отдал злоумышленнику 39 тысяч гривен, и только после этого позвонил сыну и узнал, что с ним все в порядке.

«Уважаемые граждане! Прежде чем совершать любые действия, убедитесь в достоверности полученной информации. В большинстве случаев из-за сильного душевного волнения пострадавшие этого не делают, и стараются как можно быстрее выполнить условия мошенника: либо передать деньги лично в руки, или перевести на банковский счет. Ни в коем случае не передавайте деньги посторонним лицам за «освобождение» родственника. Попробуйте сначала связаться с ним или с людьми, которые могут в данный момент быть рядом и подтвердить или опровергнуть информацию», - обратились в полиции к николаевцам.

Напомним, что ранее жительница Южноукраинска перечислила ₴15 тысяч псевдомедику, который попросил денег на операцию для её внучки.