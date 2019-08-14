Заместителя министра Грымчака и его помощника задержали за вымогательство 1,1 миллиона долларов ОНЛАЙН

Юрий Грымчак В Киеве вечером 14 августа задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Об этом в Facebook написала его жена Юлия.

«Сейчас проходит задержание моего мужа Юрия Грымчака Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи», - сообщила она.

В пресс-службе НАБУ сообщили, что совместно с СБУ и ГПУ они разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (Грымчака), а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой»).

«Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 миллиона долларов. При получении части средств в размере 480 тысяч долларов они были задержаны «на горячем», - сообщили в НАБУ.

Уголовное производство расследует совместная следственная группа. Санкция статьи, по которой подозревают Грымчака, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото - НАБУ, Назар Приходько

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Грымчака задержали за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры.

«ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 миллиона долларов моего бывшего помощника и депутата Юрия Грымчака. Негласные следственные действия свидетельствуют, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений», - сообщил он.

Судя по фото Грымчаку объявили о подозрении в торговом центре – следователи стоят на фоне камер хранения.

Телеканал «112» сообщает, что на месте работают сотрудники НАБУ, операцию проводят совместно со спецподразделением СБУ. В настоящее время идет задержание помощника Юрия Грымчака, на место задержания приехала карета «скорой». Помощника замминистра задерживают по делу о взяточничестве. Предварительно известно, что правоохранители задержали его «на горячем» во время получения взятки.

Прямой эфир с места задержания

Отметим, что Грымчак занимает свою должность с марта 2017 года. Он бывший нардеп, в 2002-2005 годах был помощником нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко.

Ранее он в прямом эфире телеканала ответил матом бывшему министру Червоненко.