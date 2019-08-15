Вместе с замминистром Грымчаком задержали еще и брата его жены

По делу о вымогательстве 1,1 миллиона долларов кроме заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака НАБУ также задержало и брата его жены Игоря Овдиенко.

Об этом сообщает «24 канал».

Шурина Грымчака задержали на проспекте Победы в Киеве, возле метро «Нивки». Во время задержания ему стало плохо – «скорая» диагностировала у него высокое давление - 230/170. Адвокат Овдиенко добавил, что у его подзащитного сахарный диабет и II группа инвалидности. Именно в авто Range Rover, в котором находился Овдиенко, правоохранители нашли 480 тыс. долларов.

Самого же Грымчака задержали когда он пошел в магазин на Подоле в столице. Правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии Грымчака допросили в ГПУ - все обвинения он отрицал. В его кабинете в министерстве нашли доказательства преступления.

Также жена Грымчака опубликовала решение суда Чернигова, на основании которого проводились обыски.

Напомним, 14 августа задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Его подозревают в вымогательстве от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 миллиона долларов.