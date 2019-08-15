В Запорожской области СБУ задержала офицера полиции, заказавшего убийство человека

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили заказное убийство и задержали организатора - следователя одного из районных отделов Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что майор полиции через посредника подыскивает среди лиц с криминальным прошлым исполнителя для совершения убийства.

Правоохранители установили, что полицейский «заказал» местного жителя, который якобы обидел его близкого родственника.

С целью предупреждения особо тяжкого преступления оперативники спецслужбы вывели посредника на условного «киллера». Сотрудники СБУ задокументировали встречу заказчика и посредника с «исполнителем», на которой обсуждались детали преступления. За совершение убийства полицейский предлагал четыре тысячи американских долларов.

Для предоставления «доказательств ликвидации жертвы», в соответствии с требованиями статьи 271 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сотрудники спецподразделения провели контроль за совершением преступления и осуществили имитацию убийства мужа в собственном доме. Также сделаны постановочные фото с «телом жертвы» для дальнейшей демонстрации заказчику подтверждение выполненного задания.

Правоохранители задержали посредника в центре Запорожья после получения «доказательств» совершения убийства и передачи первой половины денег. Сразу после этого организатор преступления был задержан недалеко от места работы.

Благодаря проведенной спецоперации правоохранителям удалось не только предупредить убийство, но и разоблачить непосредственного заказчика.

В рамках уголовного производства решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в городе Мелитополь, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Напомним, в Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, обвиняемого в трёх убийствах. А ранее СБУ предотвратила похищение фермера из Херсонской области с целью требования выкупа и дальнейшее убийство жертвы. Для этого спецслужба имитировала часть преступления.