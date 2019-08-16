Николаевский полицейский сам достал каннабис из кармана подозреваемого и помог этим избежать ему наказания

В Николаеве суд оправдал обвиняемого в хранении наркотиков из-за того, что полицейский самостоятельно изымал каннабис.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Заводского районного суда Николаева.

Стоить отметить, что обвиняемый ранее уже был судим по части 2 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»), за что был наказан к 2,5 годам лишения свободы.

В конце ноября 2017 года обвиняемый условно-досрочно вышел из тюрьмы. А через месяц его снова задержали за наркотики.

Обвиняемый в суде не признал свою вину в хранении наркотиков и рассказал, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда встретился с патрульными.

Один из патрульных в качестве свидетеля рассказал, что в полицию поступил сигнал о пьяном подозрительном мужчине. Патрульные предложили мужчине самостоятельно выложить на капот автомобиля запрещенные предметы. При этом он, согласно показаниям патрульного, сам достал из своего внутреннего кармана полиэтиленовый пакетик с около 6 граммами каннабиса. Эти показания подтвердил и его коллега. После этого на место вызвали следственно-оперативную группу полиции.

В то же время еще один свидетель рассказал, что его тогда пригласили быть понятым при следственных мероприятиях. По его словам, задержанный вел себя неадекватно, был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поэтому на него надели наручники. Позже на место приехала следственно-оперативная группа. Понятой сообщил, что один из полицейских показал присутствующим свои руки, продемонстрировав, что в них ничего нет, и начал самостоятельно доставать содержимое карманов задержанного. Из внутреннего кармана обвиняемого он достал пакетик и сообщил, что это наркотики.

Согласно законодательству, просмотр происходит один раз, и сотрудник полиции может только проводить рукой по одежде гражданина, но не имеет право всовывать руки в чужие карманы.

При этом, что протокол осмотра, что показания свидетелей, что записи с видеокамер свидетельствуют, что полицейский фактически провел обыск, а не поверхностный осмотр. Также суд отметил, что обвиняемый был в наручниках, что ограничило его возможности самостоятельно доставать вещи.

Суд пришел к выводу о нарушении закона при осмотре, результаты которого признал недопустимым доказательством. Также суд признал вследствие этого недопустимыми и последующие доказательства, в частности вывод эксперта, что изъятое вещество является наркотическим.

В итоге судья Ирина Боброва оправдала обвиняемого в совершенные уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 309 УК Украины.

Напомним, как суд оправдал николаевца, обвиняемого в изготовлении амфетамина – он сказал, что в своей «лаборатории» добывал драгоценные металлы.