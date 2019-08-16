Николаевская ГФС предупредила предпринимателей, чтобы те не доверяли аферистам, которые выдают себя за налоговиков

Главное управление ГФС в Николаевской области предупреждает налогоплательщиков, что на Николаевщине возобновились факты мошеннических телефонных звонков якобы от имени должностных лиц ГФС.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Напомним, что недавно предпринимательнице в Очаковском районе позвонил мошенник, который выдал себя за налоговика и сообщил, что вскоре будет проведена проверка. За избежание проблем при проведении проверки аферист требовал 10 тысяч гривен. Женщина перечислила эти деньги, после чего связь с мошенником исчезла.

«Главное управление ГФС в Николаевской области неоднократно сообщало, что руководство и сотрудники ведомства не обращаются к субъектам хозяйственной деятельности с подобными «требованиями» и «просьбами» и при выполнении функциональных полномочий четко придерживаются требований действующего законодательства Украины».