Николаевская ГФС предупредила предпринимателей, чтобы те не доверяли аферистам, которые выдают себя за налоговиков

Главное управление ГФС в Николаевской области предупреждает налогоплательщиков, что на Николаевщине возобновились факты мошеннических телефонных звонков якобы от имени должностных лиц ГФС.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.
Напомним, что недавно предпринимательнице в Очаковском районе позвонил мошенник, который выдал себя за налоговика и сообщил, что вскоре будет проведена проверка. За избежание проблем при проведении проверки аферист требовал 10 тысяч гривен. Женщина перечислила эти деньги, после чего связь с мошенником исчезла.
«Главное управление ГФС в Николаевской области неоднократно сообщало, что руководство и сотрудники ведомства не обращаются к субъектам хозяйственной деятельности с подобными «требованиями» и «просьбами» и при выполнении функциональных полномочий четко придерживаются требований действующего законодательства Украины».
«Граждане, будьте осмотрительными, внимательно проверяйте информацию и не позволяйте аферистам вводить себя в заблуждение. О подобных случаях мошенничества просим сообщать в отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции по телефонам (0512) 50-19-13, 50-19-17, или на почтовый электронный ящик mk.anticor@sfs.gov.ua, в дежурную часть по телефону: 50-18-41, или в полицию по телефону 102», - сообщили в ГФС.