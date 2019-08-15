На Житомирщине житель Олевска обеспечивал нелегальных копателей всей необходимой техникой и орудием – ему и его подельникам сообщили о подозрении

В Житомирской области сообщили о подозрении в незаконной добыче янтаря пяти лицам.

Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице Facebook.

В ходе досудебного расследования установлено, что группа из 5 человек в возрасте от 21 до 60 лет из жителей Олевского района и Житомира долгое время занимались противоправной деятельностью по добыче янтаря на территории местного лесничества.

Организатор незаконной добычи янтаря, житель Олевска, обеспечивал нелегальных копателей всей необходимой техникой и орудием.

«Разоблачена и прекращена противозаконная деятельность подозреваемых сотрудниками Службы безопасности Украины в области в мае этого года, в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий по выявлению нелегального цеха по производству и обработке незаконно добытого янтаря», – говорится в сообщении.

12-13 августа по согласованию с процессуальным руководителем, пяти лицам сообщено о подозрении в совершении преступления по частям 2, 3 статьи 240 УК.

Отметим, руководитель Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление об увольнении по соглашению сторон, после того, как Президент Зеленский отчитал его за участие в схеме по незаконной добыче янтаря. Напомним, Зеленский потребовал увольнения руководителей силовиков Житомирщины, глав СБУ и девяти райотделов полиции в трёх областях по той же причине.