В Николаеве неизвестный залил Вечный огонь водой и выложил это в «сторис»

В Николаеве неизвестный юноша залил Вечный огонь газированной водой. Происшествие снималось на видео, а после было опубликовано в его истории в Instagram.

Соответствующее видео опубликовано на странице «Х**вый Николаев» в Instagram.

На видео неизвестный юноша, стоя возле Вечного огня, заливает его из бутылки с газировкой. Несмотря на это действие, пламя не погасло. Отметим, что парень был там не один, так как за кадром слышен смешок «оператора». Видео было опубликовано в «сторис», после чего на него обратила внимание общественность. Позже видео было перезалито на странице «Х**вый Николаев».

Пользователи бурно отреагировали на данное видео в комментариях к посту.

«Я сомневаюсь, что у этого дерь*а есть отец, но хотел бы, чтобы он посмотрел ему в глаза... где же мы так прое*али, что в поисках признания подростки могут совершать такое? Насколько нужно быть ничтожеством, чтобы надругаться над Братской могилой ради видосика?» - говорится в одном из комментариев.

Напомним, ранее сообщалось, что Вечный огонь в Николаеве погас в 2017 году и его зажгли снова. Одной из причин происшествия является то, что люди бросают в огонь монетки и прочие предметы, которые перекрывают сопло и огонь тухнет.