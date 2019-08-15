В США суд приговорил к 20 годам тюрьмы украинку, которая снимала порно с двухлетней дочерью

В США к 20 годам тюрьмы приговорили украинку Елену Каличенко, которая снимала порноролики со своей двухлетней дочкой и посылала их своему 50-летнему бойфренду из США, риэлтору Джозефу Валерио.

Об этом говорится в сюжете «112 Украина», опубликованном на YouTube-канале.

«Тот (бойфренд - Ред.) щедро платил украинке за пикантные ролики. Следователи выяснили, что женщина получила 8 тыс. долл. за два десятка коротких клипов и получила еще 12 тыс. за диск, на котором содержалось откровенное видео ребенка. Этот диск женщина послала бойфренду по почте. О запретном видео правоохранители узнали, за дело взялось ФБР», — говорится в сообщении.

Валерио арестовали почти сразу и приговорили к 60 годам тюрьмы. Чтобы задержать Елену, ее пришлось выманить в США: женщине сообщили о задержании Валерио, сказали, что в ее интересах прилететь и свидетельствовать против мужчины, а как только украинка сошла с самолета в Нью-Йорке, ее арестовали.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря австралийской полиции на Киевщине задержали педофила – он снимал порно с дочерьми и давал их насиловать иностранцам.