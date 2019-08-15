Полиция Великобритании заявила об еще одной жертве отравления от «Новичка»

Более чем за год после химической атаки в британском Солсбери Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве в связи с инцидентом.

Об этом сообщает издание Evening Standard.

В полиции заявили, что офицер полиции Уилтшира подвергся воздействию небольшого количества смертоносного нервного агента. После получения «надлежащей медицинской помощи» сотрудник, который не был назван, вскоре после этого вернулся на работу.

Офицер принимал участие в операции британских сил, которая проводилась в ответ на отравление бывшего двойного агента РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года.

Сразу после участия в операции в полицейского взяли образцы шагов, одна только теперь удалось подтвердить, что во взятом образце был обнаружен "Новичок".

«Судебно-медицинская экспертиза была проведена в рамках продолжающегося расследования, которое было беспрецедентным по своей сложности и масштабу, и в который вовлечены тысячи экспертов. Сотрудники продолжают тесно сотрудничать с учеными и экспертами, чтобы тщательно и методично проанализировать и изучить имеющиеся у нас доказательства», — заявил Скотленд-Ярд.

«Офицер был проинформирован и продолжает получать поддержку от Уилтширской полиции вместе с другими офицерами и сотрудниками, которые пострадали от событий в Солсбери и Эймсбери прошлого года».

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20 человек и один полицейский. Премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Британская прокуратура обвинила в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова (сотрудники военной разведки России Мишкин и Чепига).