В Коблево на краже из номеров задержали николаевца – его недавно приговорили к тюрьме, но он остался на свободе

В Коблево на краже из номеров туристов задержали николаевца, которого в мае этого года приговорили к трем годам тюрьмы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

35-летнего ранее судимого жителя Николаева оперуполномоченные уголовного розыска Березанского отделения полиции задержали именно в тот момент, когда он с крадеными вещами уходил из номеров отдыхающих.

Следователи задержали преступника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему инкриминируется часть 3 статьи 185 Уголовного кодекса («Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинившая значительный ущерб потерпевшему»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

«Преступник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных краж, и сейчас находится под следствием: в мае районным судом мужчина был осужден к отбыванию наказания на срок до трех лет, не соглашаясь с которым, он подал апелляционную жалобу», – подчеркнули в полиции.

Сейчас доказана причастность задержанного к серии краж имущества отдыхающих, среди которых - мобильный телефон, ноутбук, денежные средства и так далее. В совершении этих краж ему уже сообщено о подозрении по согласованию с прокуратурой.

Досудебное следствие продолжается. Проверяется причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для подозреваемого меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, как в Николаеве полицейские задержали двоих братьев, которые на протяжении шести месяцев совершали кражи из дачных домов. 35-летние братья-близнецы, проживающие в областном центре, неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Сейчас они являются участниками судебного разбирательства в качестве обвиняемых за совершение аналогичных преступлений в Витовском районе. На счету подозреваемых несколько десятков таких преступлений. Позже они заплатили залог в 38 тысяч гривен и вышли из СИЗО.