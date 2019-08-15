В Николаеве ищут вора, который в магазине украл пауэрбанк и USB-кабели и спрятал их в штанах

В Николаеве 15 августа в сервис-центре по ремонту смартфонов на улице Адмиральской неизвестный украл пауэрбанк и два USB-кабеля.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила администрация магазина.

Преступление случилось в 12:30. Вор в течение нескольких минут ходил по магазину, рассматривал ассортимент и украл товары. Все его действия зафиксировали камеры наблюдения. Злоумышленник старается спрятаться за клиентом, который разговаривает с продавцом, забирает товар с витрины и прячет его в штанах. После этого он уходит из магазина. При этом вор не заметил, что все его действия попали на видео.

«Просьба всех, кто его увидит, набрать администрацию сервиса по телефону 0733311311» - сообщили в администрации.

Напомним, что ранее камеры видеонаблюдения засняли вора в магазине трикотажа. Кроме того, ранее вор украл в магазине 100 пилочек для лобзика.