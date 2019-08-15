В Вознесенском районе полиция нашла еще две теплицы, в которых вырастили 740 кустов конопли

В Вознесенском районе Николаевской области в одном из поселков полиция обнаружила 740 кустов конопли, которые вырастили в парниках в частном доме.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В расследовании участвовали следователи и оперативники уголовного розыска Заводского отдела полиции совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры.

В время обыска обнаружили на приусадебном участке два огромных парника, оснащенных системой капельного орошения сортовой конопли. Часть кустов достигала двух метров высотой. В подсобном помещении нашли пакеты с уже собранным, высушенным и измельченным «урожаем».

«Общая стоимость изъятого на «черном рынке» составила бы около 8 миллионов гривен», - сообщили в полиции.

Расследуется уголовное производство по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»). Полиция устанавливает владельца наркоплантаций, которому грозит до семи лет заключения. По результатам проведенных экспертиз также будет решаться вопрос о предоставлении дополнительной квалификации случившемуся.

Напомним, что ранее в Вознесенском районе Николаевщины во дворе заброшенного дома обнаружили плантацию, на которой находились четыре большие теплицы с коноплей.