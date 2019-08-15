На Николаевщине спецназ полиции задержал четырех молодчиков, которые пытались похитить фермера

Возле Николаева 15 августа спецназ полиции «Святой Николай» задержал автомобиль, в котором были четверо мужчин, подозреваемых в попытке похитить фермера в Баштанском районе.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Утром эти мужчины приехали в фермерское хозяйство, вызвали на разговор его главу, угрожали оружием и потребовали, чтобы бизнесмен поехал с ними. Тот не согласился и молодчики стали его избивать. На выручку фермеру пришли его работники, которые отогнали злоумышленников, заставив их уехать. О нападении сообщили в полицию.

Делом занялись сотрудники управления стратегических расследований, на розыск нападавших ориентировали группы быстрого реагирования местной полиции, объявили план «Перехват». В итоге с применением спецназа «Николаев» («Святой Николай») подозреваемых задержали. Их доставили в Баштанский отдел полиции, где продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство по статье 15, части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины («Покушение на похищение человека»).

Фото – «Новости-N»

Напомним, что ранее в поселке Воскресенское в дом экс-сотрудника МВД ворвались неизвестные, которые связали его отца и украли деньги.