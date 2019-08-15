САП закрыла дело против экс-служащих «Укргаздобычи», которые выбросили взятку в 9 миллионов гривен в окно

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении двоих бывших сотрудников государственной газодобывающей компании «Укргаздобыча» по подозрению в получении 1 миллиона долларов взятки.

Об этом говорится в материалах суда, сообщает «Левый берег».

Дело было закрыто 6 июня на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса – в связи с окончанием срока досудебного расследования. В начале августа Соломенский районный суд Киева снял арест с имущества подозреваемых, в частности, с автомобилей, квартир и паркомест.

Напомним, ранее САП сообщила двоим экс-сотрудникам «Укргаздобычи» о подозрении в получении 1 миллиона долларов взятки. За эту сумму они подписали договор с частной компанией о поставках продукции «Укргаздобыче».

Отметим, что речь идет об уже бывших чиновниках «Укргаздобычи» Микитине и Гордиенко, которые во время задержания пытались выбросить 9 миллионов гривен взятки в окно.