Два арабских подростка-террориста напали на полицейского в Иерусалиме – их застрелили 18+

В районе Старого города Иерусалима вблизи «Железных ворот» два арабских террориста с ножом напали на полицейского. Нападение на полицейского совершили два малолетних подростка.

Об этом сообщает «9 канал».

Сотрудник полиции ранен в плечо, степень ранения оценивается медиками как средней тяжести, угрозы для жизни нет. В настоящее время раненому оказывается помощь в иерусалимской больнице «Шаарей цедек».

Находившиеся поблизости полицейские обезвредили нападавших: один из террористов тяжело ранен, второго ликвидировали. В результате огня, открытого по террористам, ранен в ногу находившийся поблизости от места нападения охранник мечети Аль-Акса. В связи с терактом полицейские перекрыли все входы в Старый город. Позднее полицейские заслоны были сняты, но проходы к мечети Аль-Акса открыли только для мусульман старше 50 лет.

«Вести» сообщают, что двое подростков подошли к полицейскому посту у ворот Старого города, одновременно выхватили ножи и бросились на дежурящего там оперативника. Буквально через секунду стоящие рядом полицейские открывают огонь по террористам и нейтрализуют обоих.

«Новости Израиля» сообщают, что погибли оба террориста. Одного убили на месте, второй скончался в больнице.