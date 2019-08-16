В аэропорту «Борисполь» во время депортации сбежал израильский наркобарон, - СМИ

Израильтянин Амос Дов Сильвер сбежал от полиции в аэропорту «Борисполь» во время депортации в Израиль.

Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции, пишет The Times of Israel, передает Левый берег.

По данным Ynet, Дов Сильвера привезли в аэропорт «Борисполь» сразу после решения Верховного Суда, который санкционировал депортацию наркобарона. В аэропорту с Дов Сильвера сняли электронный браслет после чего он зашел в дьюти-фри и скрылся.

Депортация проводилась поспешно, израильских правоохранителей в аэропорту якобы не было.

Официальных комментариев по этому поводу не было.

В сообщении пресс-службы израильской полиции сказано только, что израильские и украинские правоохранительные органы взаимодействуют с целью скорейшего задержания Сильвера.

Супруга Сильвера, Гали, заявила, что беседовала по телефону с мужем в последний раз около 8 вечера 15 августа. Она заявила, что очень обеспокоена сообщением о том, что ее муж скрылся от правоохранительных органов, и не верит в то, что это действительно правда.

Амос Дов Сильвер был арестован на территории Украины 12 марта по требованию израильской полиции. Известно, что сеть TeleGrass, через которую велась торговля наркотиками в Израиле и других странах, была основана им в 2017 году. По данным израильской полиции, с помощью сети TeleGrass были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин, экстази, MDMA. Оборот составлял сотни миллионов шекелей.

Напомним, международный наркодилер, которого в Украине отпустили под залог в $23 тысячи, сбежал в Приднестровье.