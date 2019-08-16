В Николаеве суд отказался отпустить «Капитана Какао» на поруки нардепа - обвиняемым в пророссийкой акции назначили залоги

В пятницу, 16 августа, Центральный суд Николаева продлил арест до 12 октября обвиняемым в участии в антигосударственных действиях Сергею Долженкову («Капитана Какао») и Евгению Мефедову, но назначил залог в 153 тысячи 680 гривен каждому.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Также судья отказал народному депутату от «Оппоблока» Николаю Скорику в просьбе взять подозреваемых на поруки.

Перед заседанием у здания суда собрались активисты. В здание суда их пускали по одному, а некоторых из них проводили через металлические рамки и проверяли содержимое сумок. В зале суда находится конвой нацгвардии.

Отметим, Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко разрешил избирать подозреваемым в терроризме «легкие» меры пресечения.

Как известно, после оглашения оправдательного приговора двух фигурантов одесского «дела 2 мая» Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же задержали по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В итоге, Мефедову и Долженкову полиция сообщила о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве.

Речь об участии Евгения Мефедова и Сергея Долженкова в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации «Одесская дружина» они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.

Напомним, что это уголовное производство рассматривается заново из-за смены судьи.

Добавим, что на данный момент в Николаевском апелляционном суде рассматривается также жалоба на оправдательный приговор по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, фигурантами которого также являются Долженков и Мефедов. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. При этом в Николаевский апелляционный суд за 10 судебных заседаний по «делу 2 мая» ни разу не явились все 19 обвиняемых

Также напомним, что недавно Мефедов заявил, что российские власти ему не помогают, а в СИЗО его держат для обмена на украинцев, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.