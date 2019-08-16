Полиция опубликовала видео ужасного ДТП в Николаеве, когда пьяный водитель на скорости снес внедорожник и двух пешеходов

Полиция Николаевской области опубликовала видео ДТП, которое на пересечении улиц Пушкинской и Адмирала Макарова устроил пьяный водитель автомобиля «Audi A6».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что водитель двигался на большой скорости и врезался в припаркованный автомобиль «Hyundai Santa Fe», а затем в дерево. В результате столкновения «Hyundai» отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов – 35-летнюю женщину с 17-летней дочерью.

В результате ДТП девушка получила переломы ног и другие травмы, ее доставили в медицинское учреждение. Её мать врачи осмотрели на месте и от госпитализации она отказалась.

Водитель «Audi A6» прошел медицинское освидетельствование, прибор драгер показал 1,54 промилле алкоголя – у мужчины была средняя степень опьянения. Начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). По согласованию с прокуратурой решается вопрос о задержании водителя, устроившего ДТП.