Суд продлил содержание под стражей и домашний арест обвиняемым по делу об убийстве женщины на Аляудском спуске в Николаеве

В Николаеве суд продлил действующие меры пресечения трем обвиняемым в разбойном нападении на женщину на Аляудском спуске в Николаеве, которое закончилось ее убийством.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Как известно, ночью 1 августа 2018 года в Ингульском районе Николаева до смерти побили женщину. Позже оперативники управления уголовного розыска задержали в Одессе трех человек, причастных к убийству женщины на Аляудском спуске. Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Одесситы сначала били женщину ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон, другие личные вещи и скрылись. Ленинский райсуд отправил одесситов в СИЗО.

При этом в суде отметили, что ни один из трех адвокатов 27-летнего обвиняемого в совершении умышленного убийства и разбоя не появился. Учитывая это, суд привлек защитника из Центра бесплатной вторичной правовой помощи.

Прокурор объявил ходатайство о продлении сроков действия мер, указав в качестве рисков возможность обвиняемых скрываться от суда, уничтожить или спрятать вещи, которые имеют значение в данном уголовном производстве, оказывать влияние на свидетелей, которые еще не были допрошены судом.

Потерпевшая и ее представитель поддержали ходатайство прокурора. А обвиняемые и их защитники возражали против его удовлетворения.

При этом 19-летняя обвиняемая просила изменить меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронное средство контроля на домашний арест без ношение этого устройства.

Исследовав материалы и заслушав мнения сторон, коллегия судей в составе Светланы Скрипченко, Ивана Дыра под председательством Сергея Медюка постановила продолжить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронное средство контроля для 19-летней обвиняемой, в отношении других обвиняемых продлили сроки содержания под стражей.

Напомним, что ранее в суде уже показали видеозапись с обыска дома у фигурантки по делу об убийстве женщины на Аляудском спуске, а также видео следственного эксперимента с Вацманом. Кроме того, на одном из заседаний были показаны в заседании видео с камер наблюдения АЗС и магазина одежды.

Также в ходе одного из заседаний показали видео допроса обвиняемой Семериковой, на котором она рассказывала, что ее парень якобы пытался остановить нападавшего.