На Николаевщине полиция нашла у 50-летней женщины бонг, каннабис и 210 кустов конопли

В Новоодесском районе Николаевской области полиция провела обыск в домовладении 50-летней женщины и нашла у нее 210 кустов конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. За кустами конопли в своем дворе она тщательно ухаживала и поливала. В доме у нее обнаружили свертки с каннабисом и устройство для курения (бонг).

По словам женщины, коноплю она выращивала и производила исключительно для собственного употребления. Изъятые растения и каннабис направили на экспертизу. начато уголовное производство. После проведения исследований будет решаться вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности.

Напомним, что ранее в Вознесенском районе полиция нашла еще две теплицы, в которых вырастили 740 кустов конопли.