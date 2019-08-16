В Первомайске установили личность погибшего, которого нашли изрезанным в реке – он оказался военнослужащим

В Первомайске полиция установила личность погибшего, которого со следами ножевых ранений нашли в реке.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Первомайском отделе полиции.

Как известно, о найденном в Южном Буге теле под мостом в полицию сообщили около 19:10 14 августа.

Как оказалось, погибший был жителем Николаевской области служил по контракту в 40-й отдельной артиллерийской бригаде, которая базируется в Первомайске. В этом городе погибший жил в арендованном жилье.

Полиция продолжает расследование умышленного убийства и устанавливает личности причастных к преступлению.

Напомним, что ранее полиция просила помочь установить личность женщины, чей труп был обнаружен в реке на Николаевщине.