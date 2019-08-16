Прокуратура просит суд арестовать задержанного замминистра Грымчака с залогом в 12,5 миллионов гривен

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Прокуратура просит суд отправить заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражу с возможностью залога в размере 12,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает «Громадское».

Заместителю министра инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах.

Меру пресечения Грымчаку будут выбирать в Деснянском районном суде Чернигова. Заседания планируют начать не раньше 17:00, ведь после вручения ходатайства должно пройти 3 часа для ознакомления с документом.

Как известно, 14 августа задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Его подозревают в вымогательстве от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 миллиона долларов. Также вместе с замминистром Грымчаком задержали еще и брата его жены Игоря Овдиенко.

Роман Свиридов

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