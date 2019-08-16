У берегов Камеруна пираты напали на судно и захватили в плен восемь украинцев

В результате нападения на торговые судна у берегов Камеруна были похищены восемь украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Сообщается, что моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала (Камерун).

«Семнадцать китайцев и украинцев были похищены из них восемь являются украинцами, которые были похищены на одном из кораблей», - говорится в сообщении.

Похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами. Власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельств происшествия.

Информацию о захвате подтвердил спикер департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, сообщает «Левый берег». По его словам, захвачен один украинский моряк.

- Консульская служба по взаимодействию с заинтересованными субъектами принимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка, - сказал украинский дипломат.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с призывом вернуть украинских моряков, захваченных РФ в районе Керченского пролива. Позднее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину «поговорить» на его условиях, в компании Трампа, Меркель, Мэй и Макрона, а в качестве места выбрал Минск. 11 июля Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским после того, как в Украине будут сформированы новая Рада и правительство.

В Госдепе США сообщили, что Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорили бы о готовности отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.