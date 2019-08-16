Полиция задержала пьяного водителя, устроившего ДТП с пострадавшими в Николаеве, ему изберут меру пресечения

В Николаеве полиция задержала 37-летнего водителя, который устроил ДТП с пострадавшими на пересечении улиц Пушкинской и Адмирала Макарова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что ранее этот водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости врезался в кроссовер, который от удара сбил 17-летнюю девушку и ее мать. Сразу после ДТП водителя не задержали.

Сейчас этого водителя задержали на 72 часа, ему изберут меру пресечения. Расследуется уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), следователи квалифицировали дело по более «тяжелой» части статьи, потому что девушка получила тяжелые травмы. Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в крови у водителя обнаружили 1,54 промилле алкоголя, во время ДТП он находился в состоянии средней степени опьянения.