Полиция составила админпротокол на николаевского подростка, вылившего газировку в Вечный огонь – ему грозит 15 суток ареста

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В Николаеве полиция составила административный протокол на 17-летнего подростка, который залил Вечный огонь газированной водой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что этот акт вандализма сняли на видео и выложили в соцсети.

Инспектор ювенальной превенции полиции Центрального района узнал на видео своего 17-летнего подопечного, с которым ранее уже проводил профилактические мероприятия по поводу ненадлежащего поведения.

На подростка составили протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»). Санкция статьи подразумевает наказание от штрафа в 51 гривну до административного ареста на срок до 15 суток.

Также к административной ответственности привлекли и мать несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына, ей грозит штраф от 850 до 1700 гривен.

Вадим Богданов

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