Ночью в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице «Токио Стар» – погибло 8 человек, 10 пострадали

В Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар».

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

О пожаре спасателям сообщили в 1:34. В 4:32 пожар ликвидировали на площади 1 тысяча кв.м. На пожаре погибло 8 и пострадало 10 человек (из них 7 человек спасены подразделениями пожарных). К тушению привлекалось 65 спасателей и 13 единиц техники.

«Думская» отмечает, что во время пожара из гостиницы эвакуировали 136 человек, были найдены тела восьми погибших — их личности устанавливаются. Причина пожара и гибели людей устанавливается. По факту гибели людей в пожаре начато уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение правил пожарной безопасности»).

Отметим, гостиница «Токио Стар» являлась одной из самых дешевых в Одессе с ценами за проживание от 350 гривен за номер без окна. Здание гостиницы – это бывшее трамвайное депо. Владелец – бизнесмен Вадим Черный, которому также принадлежит отель «Зирка» на Успенской улице.

Напомним, что 15 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе произошел пожар. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.