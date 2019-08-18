Николаевскому скульптору и еще двум обвиняемым в госизмене назначили залоги – они смогут выти из СИЗО, уплатив ₴1,3 миллиона

Дмитрий Кореновский В Николаеве суд назначил залоги по 1,3 миллиона гривен обвиняемым в госизмене местному скульптору Дмитрию Кореновскому, а также Виктору Федорову и Владимиру Высоцкому.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствуюещего оперделения Центрального районного суда Николаева.

Как известно, оперативники контрразведки Управления СБУ в Николаевской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями Генштаба вооруженных сил Российской федерации. Позже в Киеве суд арестовал двоих николаевцев, которые по заданию российской разведки собирали информацию о передвижениях колонн украинских военнослужащих и передавали куратору в РФ – один из них является скульптором Дмитрием Кореновским.

Действия обвиняемых квалифицировали по части 2 статьи 28 («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией»), части 1 статьи 111 («Государственная измена»), части 1 статьи 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации»), части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что в декабре 2018 года в Николаеве суд отказал Главной военной прокуратуре ГПУ в утверждении сделки с обвиняемыми Дмитрием Кореновским и Виктором Федоровым, согласно которой стороны согласовали наказание в виде 7 лет тюрьмы.

Как говорится в определении суда, в конце апреля 2019 года к уголовному производству относительно Кореновского и Федорова присоединили еще одно производство с такой же квалификацией – оно относительно уроженца Керчи Владимира Высоцкого.

В начале июня 2019 года суд вернул прокуратуре два обвинительных, представленных в рамках единого уголовного производства.

При этом прокурор в суде также отметил, что после последнего возвращения обвинительного акта у следствия появились новые данные, но они еще не открывались стороне защиты.

Суд в своем решении отметил, что два обвинительных акта, один относительно Кореновского и Федорова, а второй – Федорова, имеют данные о совместных их действиях как соучастниках, а раздельное их рассмотрение нарушает полноценное рассмотрения судом обвинения, а также право обвиняемых на защиту.

Таким образом, коллегия судей в составе председательствующего судьи Владимира Алейникова, судей Оксаны Мамаевой и Светланы Скрипченко решили, что такие недостатки обвинительных актов делают невозможным дальнейшее судопроизводство, поэтому обвинительные акты вернули в ГПУ.

Также суд рассмотрел и ходатайства о продлении меры пресечения Дмитрию Кореновскому, Виктору Федорову и Владимиру Высоцкому. Прокурор просил подлить арест без возможности внесения залога, но суд отметил, что это не соответствует законодательству, что обвинение серьезное, но при этом действия обвиняемых не носили насильственный характер и не привели к жертвам, поэтому обвиняемым можно назначить залог в размере 1,3 миллиона гривен. В случае оплаты залога обвиняемые могут покинуть следственный изолятор, но должны выполнять ряд обязательств: сразу после освобождения сообщить о месте пребывания и средствах связи, не покидать без разрешения место проживания, не общаться со свидетелями и носить электронное средство контроля,

Напомним, как Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко разрешил избирать подозреваемым в терроризме «легкие» меры пресечения.

Также напомним, 16 августа суд продлил арест до 12 октября обвиняемым в участии в антигосударственных действиях в Николаеве Сергею Долженкову («Капитан Какао») и Евгению Мефедову, но назначил залог в 153 тысячи 680 гривен каждому.